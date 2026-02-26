Miki Núñez visita Ponent per retre homenatge als menjadors escolars i posar en valor els hàbits alimentaris saludables
El cantant de Terrassa ha passat pel Palau d'Anglesola i Lleida en el marc del projecte 'Bo, Sa, d’Aquí'
El cantant Miki Núñez ha visitat aquest matí Lleida i El Palau d’Anglesola en un acte d’homenatge als menjadors escolars que gestiona l’empresa Sercodaga, en el marc del projecte 'Bo, Sa, d’Aquí', una iniciativa que promou l’alimentació saludable i el consum de productes de proximitat. Ha visitat l’institut Manuel de Montsuar i el col·legi Sant Jordi, a la capital del Segrià, i a una desena de centres educatius del Pla d’Urgell en una trobada al pavelló del Palau d'Anglesola.
Durant aquest acte, Núñez ha defensat la importància d’inculcar hàbits alimentaris saludables des de la infància i va posar en relleu el consum d’aliments de proximitat i de temporada. El cantant ha assenyalat que l’alimentació ha estat un tema molt present en la seua vida i ha destacat la necessitat que els escolars coneguin millor els productes del seu entorn i segueixin una dieta equilibrada.
Per la seua part, el president del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau, ha subratllat que la prioritat de la institució ha estat garantir una alimentació saludable als menjadors escolars que gestiona directament. El gerent de Sercodaga, Joan Vila, ha explicat que la firma treballa en uns 40 centres del Pla d’Urgell i el Segrià i que gestiona al voltant de 5.000 menús diaris. També ha remarcat l’aposta de l’empresa per prioritzar productes propers i de qualitat.
La jornada ha servit per reivindicar el paper del menjador escolar no només com un servei bàsic per a les famílies, sinó també com un espai educatiu clau per fomentar una alimentació més sana i vinculada al territori.