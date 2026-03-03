CERTÀMENS
Els nous talents culinaris lleidatans
Nil Albert, de L’Espurna, guanya la 35 edició del Concurs de Joves Cuiners Àngel Moncusí. Amb 13 participants, que van elaborar un plat amb costella de porc i unes postres amb pera o poma
“Tinc 22 anys i aquest és el primer concurs gastronòmic en què participo perquè el meu cap hi va insistir. Estic molt emocionat i sorprès.” Són declaracions a SEGRE de Nil Albert, del restaurant L’Espurna de Lleida, després de guanyar ahir l’edició número 35 del Concurs de Joves Cuiners Àngel Moncusí, que organitzen l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida i Hostaleria de Lleida, i que s’ha convertit en un referent per donar a conèixer els nous talents lleidatans dels fogons. Els premis es van entregar en el marc de la Festa de la Gastronomia, que va tenir lloc a la tarda en un atapeït Mercat del Pla. En segona posició va quedar Sergi López, de Cal Xirricló de Balaguer, mentre que el millor treball de cuina va ser per a Mimoun Rahmouni (Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida), en un certamen que va comptar amb un total de tretze participants d’entre 18 i 28 anys. Tots van rebre un diploma acreditatiu.
El jurat el van formar Rafael Tugues, fundador de l’empresa Tugues Lleida; Arnau Casadevall, del restaurant Divinium de Girona (estrella Michelin 2025) i Ashot Gevorgyan, guanyador del 2025. Gabriel Jové, director d’operativa del Grup Brillo, i Jesús Querol, de l’Escola d’Hoteleria i Turisme, van ser el jurat tècnic de cuina. En aquesta edició l’ingredient sopresa va ser la costella de porc per al plat principal, amb la voluntat de donar suport al sector porcí de Ponent, mentre que en les postres, els participants van poder escollir entre la poma o la pera. Nil Albert va presentar Records de la costella de la padrina reinterpretada i Poma de Ponent. “El plat és un homenatge a la meua padrina i a la seua manera de cuinar”, va dir. Sergi López va apostar per Costella de porc sense feina amb textures de xirivia i caragols cruixents i L’essència de Ponent. També hi van participar Fernando Gómez, d’El Dien Catering (Vallfogona); Eloi Muñoz, de Saroa (Lleida); Laura Solsona, de Kai (Torregrossa); Martí Segura, de Canalons Bellpuig (Bellpuig); Roman Sysko, de Sisè (Lleida); Daniel Álvarez, de L’Espurna (Lleida); Sergi Llovera, de Niam (Tàrrega); Júlia Ibars, d’El Raier (la Pobla de Segur), Èric Masip, de La Beerreria (Móra d’Ebre), i Josep Rosell (Escola d’Hoteleria del Pallars).
Pel que fa a la festa, organitzada per la Paeria juntament amb Hostaleria de Lleida, els centenars d’assistents van poder gaudir de tapes de quinze dels millors xefs lleidatans, que es van poder maridar amb vins de DO Costers del Segre i de cerveses San Miguel. Hi van participar Wilhelm Miralles, de Braseria Isidro; Enric Millà, d’El Dien (Vallfogona de Balaguer); Héctor Rodríguez, de Carballeira; Salvador Trabalon, de Saroa, Aleix Aytés i Marta Casals del Cafè Pessets (Sort); Jaume Mora, de Fonda Farré (Baro); Jordi Pallàs, d’Aimia; Anna Lee, de Bodegón; Jesús Gimena, de L’Espurna; Gonzalo Ferreruela, de Ferreruela; Ismael Balcells, de Bar Tòfol; Francesc Acosta, de Nyam; Genís Santos, de Bar Bodega El Barri (Lleida); Josep Ramon, de Cases de Sucre i Disseny (Alcarràs), i Sergi Aritzeta, d’El Truc (Agramunt).