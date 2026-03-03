CONGRESSOS
La IA i els robots sense sensors, protagonistes del Mobile
La vintena edició de la fira també mostra mòbils amb braços robòtics
El Mobile World Congress va obrir ahir les portes en una edició marcada per una intel·ligència artificial cada vegada més present en la vida quotidiana. El congrés, que se celebra a la Fira de Gran Via, reuneix unes 2.900 empreses i 1.700 ponents, i espera arribar als prop de 100.000 visitants fins dijous. Des del primer dia, les novetats han deixat clar cap a on avança la tecnologia. Durant la jornada d’ahir es van presentar robots sense sensors que funcionen gràcies a càmeres externes, mòbils amb braços robòtics capaços d’interactuar amb l’usuari, pantalles que es doblen en tres parts, ordinadors amb efecte 3D i sistemes de privacitat que s’activen automàticament al mirar el dispositiu. Tot això reflecteix una tendència evident: la intel·ligència artificial ja no es queda en el món digital, sinó que comença a formar part del dia a dia. Les grans companyies tecnològiques, com Samsung, Huawei, Xiaomi o NTT, han mostrat avenços que barregen intel·ligència artificial, robòtica i connectivitat. Entre ells, destaquen prototips de robots pensats per treballar de forma autònoma en entorns industrials o agrícoles, així com sistemes que permeten supervisar tasques a distància.
En l’àmbit dels dispositius, l’aposta passa per mòbils i ordinadors cada vegada més flexibles i adaptats a l’usuari, amb pantalles plegables, tecnologia 3D o funcions de privacitat més avançades. També han cridat l’atenció propostes com ulleres que tradueixen en temps real, tauletes ultrafines o avatars virtuals pensats per atendre persones en aeroports, hotels o comerços. El congrés també posa en relleu el pes creixent de les empreses asiàtiques, especialment les xineses, que lideren bona part de la innovació tecnològica actual amb propostes que van des de la domòtica fins als vehicles connectats.
En aquest escenari internacional, les empreses lleidatanes Lleida.net, Group Saltó i Eurecat també van tenir presència el primer dia del congrés. Aquesta última va presentar diverses propostes innovadores com dispositius mèdics, sistemes de monitoratge d’ortodòncia, un sistema robòtic que aprèn tasques i un dispositiu per fer diagnòstics en 10 minuts, entre d’altres.
Les últimes aplicacions en la millora dels aeroports
El Mobile World Congress mostra com la IA està transformant els aeroports per millorar la seguretat, reduir cues i facilitar el viatge dels passatgers. En l’espai de l’Aeroport del Futur, diverses empreses presenten tecnologies que ja es comencen a aplicar. Una de les més destacades és Outsight, fundada pel català Raül Bravo, que crea una rèplica digital en 3D en temps real de tot el que passa en un aeroport. També criden l’atenció els robots humanoides d’Agibot, que poden guiar els viatgers o ajudar en la facturació, i les propostes de Vueling i Airbus, centrades a personalitzar els viatges i millorar la connectivitat a bord.
Humanoides capaços d’aprendre tasques observant-les
La firma Eurecat va mostrar el primer dia del Mobile World Congress un robot amb intel·ligència artificial física que aprèn observant les persones i fa tasques de forma autònoma, com reposar productes de benvinguda en habitacions d’hotel. El robot combina visió, llenguatge i acció: interpreta instruccions en llenguatge natural, analitza l’entorn i decideix els moviments necessaris sense dependre de regles predefinides. Això permet que l’humanoide s’adapti a situacions diferents, reconegui objectes i executi tasques de manera flexible i segura. La tecnologia està dissenyada per aplicar-se en diferents sectors, des de l’hostaleria fins a la indústria o l’agricultura. D’altra banda, la multinacional japonesa especialitzada en telecomunicacions i tecnologia NTT va mostrar robots que no necessiten sensors propis, sinó que funcionen gràcies a càmeres externes que capten l’entorn i guien els seus moviments, fent-ho molt intuïtiu. Tot això serà possible gràcies al 6G, que oferirà xarxes ultraràpides i amb mínima latència.