Prop del 40% d'homes catalans creu que la crítica als acudits masclistes és exagerada o que el feminisme ha anat massa lluny
Un 40% creu que els immigrants suposen la majoria de la població, segons el CEO, quan en realitat són un 25%
Prop d'un 40% dels homes està d'acord amb diversos postulats considerats com a sexisme modern, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada aquest dijous. Així, el 38% de la població masculina creu que la crítica als acudits masclistes és exagerada –un pes idèntic al de fa un any–, i un 39% d'homes diu que el moviment feminista ha anat massa lluny. D'altra banda, la mostra recull que el 40% del conjunt de la població creu que els immigrants conformen la majoria dels residents, quan en realitat són el 25%. L'estudi, anomenat Enquesta longitudinal, té una mostra de 6.706 persones en un treball de camp fet entre l'octubre i el desembre passats, i aspira a estudiar el canvi d'actituds els catalans al llarg dels anys.
En conjunt, un terç dels catalans en conjunt defensa postulats que el propi CEO titlla de 'sexisme modern' –a partir dels 35 anys, el percentatge va a l'alça–. Hi ha una bretxa entre homes i dones, però un 28% de la població femenina creu que és exagerat criticar els acudits masclistes, i un 27% d'elles diu que el moviment feminista ha anat massa lluny. L'enquesta també reflecteix que un 38% dels catalans pensa que algunes dones posen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i fer mal a la seva parella.
Pel que fa a la discriminació en general, un 37% dels enquestats declara haver-se sentit discriminat alguna vegada, una xifra que va a l'alça en comparació amb el 35% del 2024 i el 29% de l'any anterior. La llengua, el lloc de procedència o la nacionalitat són els motius més típics.
La majoria creu que el català retrocedeix i encara ho farà més
De fet, el 53% dels participants creuen que el català es fa servir poc, una xifra que supera per primera vegada la meitat de la població. El pessimisme per la llengua s'estén tant al passat com al futur, ja que el 57% creu que ara es parla menys que fa cinc anys, i el 52% diu que es farà servir encara menys en el proper lustre –tots els percentatges arriben al màxim de la sèrie.
Segons la mostra, una quarta part de la població creu que l'acceptació creixement de les persones trans i no-binàries és negatiu per a la societat, una circumstància que pensen el 22% de les persones quan es parla de l'augment de joves bisexuals, gais i lesbianes. El 31% estan en contra de l'acceptació de noves formes de relació diferents a la parella tradicional.
D'altra banda, preguntats per la percepció del pes dels immigrants sobre el pes de la població, tres de cada quatre catalans creuen que n'hi ha més dels que de debò viuen al país. De mitjana, els participants de l'enquesta creuen que un 36,2% dels residents van néixer a l'estranger, cosa que sobredimensiona la realitat, ja que segons dades d'Idescat de l'1 de gener del 2025, els nascuts fora d'Espanya són un 25% del total.
Encara sobre immigració, dues terceres parts dels catalans diu que se sentiria còmode si un fill tingués una relació amb una persona negra, llatina o de l'Àsia oriental. Ara bé, només ho acceptarien un 38% si el gendre o nora fos magrebina, i un 53% si fos d'ètnia gitana.