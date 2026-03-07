LABORAL
Oposicions avui per cobrir 1.100 places docents de Secundària
S’hi han inscrit més de 4.400 aspirants
Un total de 4.408 aspirants (uns 450 a Lleida) han estat admesos en les oposicions ordinàries per cobrir 1.100 places de personal docent d’ESO, Batxillerat i Formació Professional, que es van convocar l’octubre passat. Els que no han pogut acreditar el nivell requerit de llengües van iniciar les proves ahir a la tarda, però per al gruix de candidats comencen avui. A la capital del Segrià hi ha tribunals per a places de matemàtiques, anglès, educació física i diverses especialitats d’FP.
Del total de places, 1.033 són per al cos de docents de Secundària, 34 per a especialistes en sectors singulars de l’FP, 29 per a professors d’arts plàstiques i disseny, i 4 per a mestres d’aquestes últimes disciplines. Les especialitats de Secundària amb més places convocades són matemàtiques (182 places), català (147), castellà (114), física i química (70), procediments sanitaris i assistencials (70), anglès (63), sistemes i aplicacions informàtiques (60) i formació i orientació laboral (50).
Per la seua banda, Educació destaca que “corresponen a les ofertes públiques aprovades pel Govern en funció de les necessitats del sistema educatiu”.