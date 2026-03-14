Congelar i torrar el pa pot beneficiar la salut intestinal, segons una experta
Acompanyar els àpats amb pa és un costum molt arrelat a casa nostra. Des d’una torrada per esmorzar amb alguna font de proteïna fins a una llesca al costat del plat per sucar la salsa dels macarrons, el pa forma part habitual de la dieta quotidiana. Tot i això, sovint apareixen dubtes sobre si engreixa, si l’integral és realment més saludable o si congelar-lo és una bona opció.
Segons explica la farmacèutica i dietista nutricionista Carlota Serra en un vídeo publicat al seu perfil de TikTok, congelar el pa i després torrar-lo pot tenir beneficis per a la salut intestinal. L’experta assenyala que, quan el pa es congela, el midó “retrograda”: es compacta i es torna menys digerible pels enzims digestius de l’intestí prim.
Això fa que una part d’aquest midó arribi intacta al còlon, on els bacteris beneficiosos de la microbiota sí que poden digerir-lo. En fer-ho, produeixen butirat, un compost clau per al bon funcionament i la salut de l’intestí. Aquest procés genera el que es coneix com a efecte prebiòtic, especialment destacat si el pa és integral.
A més, el fet de torrar el pa també aporta altres avantatges. Durant el torrat es formen melanoïdines, compostos amb propietats antioxidants i antiinflamatòries. Diversos estudis també apunten que congelar el pa pot reduir el seu índex glucèmic: fins a un 31% si es congela i fins a un 40% si, a més, es torra després de descongelar-lo. Segons Serra, acompanyar-lo amb aliments saludables com l’alvocat o l’ou encara en potencia més els beneficis nutricionals.