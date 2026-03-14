Mor el filòsof alemany Jürgen Habermas als 96 anys
El filòsof i sociòleg alemany Jürgen Habermas, una de les figures més influents del pensament europeu de la segona meitat del segle XX, ha mort aquest dissabte als 96 anys a la ciutat bavaresa de Starnberg. La seva mort ha estat anunciada per l’editorial Suhrkamp en un comunicat, després de ser informada per la família. Habermas deixa una extensa obra filosòfica i sociològica que va marcar profundament la reflexió sobre la societat moderna i la interacció social en el món occidental.
Nascut el 1929 a Düsseldorf, Habermas es va formar en filosofia en el context de la postguerra alemanya. Al llarg de la seva trajectòria intel·lectual va abordar qüestions que anaven des de l’afrontament del passat nacionalsocialista de la República Federal d’Alemanya fins a l’impacte del progrés tecnològic en les societats contemporànies. Va publicar més de cinquanta llibres, traduïts a nombroses llengües.
La seva carrera acadèmica es va consolidar a Frankfurt, on el 1956 es va incorporar a l’Institut d’Investigació Social sota la direcció de Theodor W. Adorno. El 1961 va obtenir l’habilitació a la Universitat de Marburg amb l’obra La transformació estructural de l’esfera pública. Posteriorment va ocupar la càtedra de Filosofia i Sociologia a la Universitat de Frankfurt, succeint Max Horkheimer, i va continuar una trajectòria acadèmica marcada per una gran influència intel·lectual.
El seu llegat queda estretament vinculat a conceptes com la “esfera pública” i l’“acció comunicativa”. A través d’aquestes idees, Habermas va defensar la possibilitat d’una racionalitat basada en el diàleg entre ciutadans lliures i iguals, i va desenvolupar una ètica del discurs i un model de democràcia deliberativa que han influït generacions de filòsofs, juristes, sociòlegs i responsables polítics arreu del món.