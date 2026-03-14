La nova llei europea sobre mascotes que podria afectar el teu gos o gat
La Unió Europea obligarà a registrar totes les mascotes amb microxip, però molts propietaris a Espanya ja compleixen aquesta norma des de fa anys.
Nova normativa aprovada per la Unió Europea per millorar el benestar de les mascotes, la mesura obligarà a tots els propietaris a identificar els animals amb microxip i a registrar-ne les dades en un registre nacional que estarà connectat a escala europea. Tot i això, a Espanya aquest requisit ja és obligatori des del 2023, de manera que molts propietaris ja compleixen la normativa.
La nova regulació europea entrarà en vigor el 2028 i també afectarà venedors, criadors i refugis. A partir d’aquell moment, els propietaris de gossos tindran un termini de 10 anys per adaptar-se a les noves exigències, mentre que en el cas dels gats el marge serà de 15 anys. Segons la Unió Europea, l’objectiu és garantir uns estàndards mínims de benestar animal a tot el continent i reforçar mesures que en països com Espanya ja s’apliquen des de fa temps.