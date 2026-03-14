Torrente torna amb força als cines i firma la millor estrena del cine espanyol en els últims 15 anys
La nova pel·lícula de Santiago Segura recapta més de 2,3 milions d’euros el seu primer dia i supera grans èxits recents del cine nacional
El secretisme amb què Santiago Segura ha protegit la seua nova pel·lícula sembla haver donat resultat. La sisena entrega de la saga de Torrente, titulada Torrente: Presidente, va arribar als cines aquest divendres sense passos previs per a la premsa, sense gairebé material promocional —més enllà d’un breu fotograma pixelat del protagonista— i sense revelar el repartiment fins la pròpia estrena. Malgrat aquesta estratègia poc habitual, el públic va respondre en massa el seu primer dia en sales.
Segons les primeres estimacions facilitades per Sony Pictures, distribuïdora de la cinta, la pel·lícula va congregar en les seues primeres 24 hores uns 300.000 espectadors i va recaptar al voltant de 2,4 milions d’euros. Les dades de Comscore situen la xifra en alguna cosa més de 2,3 milions, un resultat molt similar. En qualsevol cas, es tracta de la millor estrena per a una pel·lícula espanyola en 15 anys, des que Torrent 4: Lethal Crisis assolís precisament els 2,4 milions d’euros en la seua jornada inaugural.
La dada cobra encara més rellevància si es té en compte el context actual de les sales. Des de la pandèmia, la taquilla espanyola ha tingut una caiguda progressiva, en paral·lel al declivi d’algunes grans franquícies de Hollywood i a l’auge de les plataformes de streaming. Tot i així, Torrent: Presidente ha superat el seu primer dia a altres grans èxits recents com Ocho apellidos catalanes, que el 2015 va aconseguir prop de dos milions d’euros en la seua estrena impulsada pel fenomen de Ocho apellidos vascos.
El veritable examen arribarà ara amb el primer cap de setmana complet en cartellera. Les previsions del sector apunten que la pel·lícula podria superar els cinc milions d’euros en els seus tres primers dies, una arrencada que la situaria en posició d’aspirar a grans xifres dins del cine espanyol. El llistó històric segueix en mans d’Ocho apellidos vascos que va acumular 56,1 milions d’euros, encara que la saga de Torrente ja té presència en aquest rànquing: Torrent 2: Misión a Marbella figura entre les més taquilleres amb 22,1 milions d’euros i més de 5,3 milions d’espectadors.
Més enllà d’aquesta nova entrega, la taquilla ha estat històricament un terreny favorable per a Santiago Segura. En els últims anys, el director madrileny ha dominat les xifres del cine espanyol amb la saga Padre no hay más que uno i amb comèdies com A totdo tren. Destino Astúrias. De fet, sis dels últims set anys han tingut a dalt de tot de la taquilla una pel·lícula dirigida o protagonitzada per ell, amb l’única excepció de Campeonex el 2023.