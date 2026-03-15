CULTURA
L’Agrupació de Pessebristes vol restaurar la capella del Peu del Romeu
L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va celebrar ahir l’assemblea general de socis en la qual es va aprovar el balanç econòmic i on es va donar lectura a la memòria d’activitats del 2025 i les previstes per a aquest any. A més, va donar a conèixer que s’està redactant l’avantprojecte tècnic per poder demanar els ajuts necessaris de les administracions, per a la restauració de la capella del Peu del Romeu, afectada per humitats.