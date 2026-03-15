CULTURA
L’aprenentatge de català puja a Lleida, amb 1.834 alumnes en tres mesos
Augment del 24% respecte al primer trimestre del 2024 i hi ha 102 cursos en actiu
L’aprenentatge del català continua guanyant força a les comarques lleidatanes. Durant el primer trimestre de l’any, el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida ha registrat 1.834 alumnes inscrits en 102 cursos impartits entre el gener i el març, repartits entre tots els nivells de coneixement. Les xifres apunten a un creixement clar de la demanda. En tot el 2024, el CNL va organitzar 208 cursos de català amb 4.224 inscripcions. Si es compara amb els 1.474 alumnes del primer trimestre, l’augment ronda el 24%, amb 360 estudiants més en el mateix període.
La distribució dels cursos que imparteix el CNL mostra que la major part de la demanda es concentra en els nivells inicials. Dels 102 cursos actius, 61 corresponen al nivell Bàsic (A2) i 17 a l’Inicial (A1). En conjunt, aquests nivells reuneixen gairebé el 76% de tota l’oferta formativa. La resta es reparteix entre nivells més avançats: 7 cursos de nivell Elemental (B1), 6 d’Intermedi (B2), 6 de Suficiència (C1) i 5 de nivell Superior (C2). Aquesta tendència ja s’observava el 2024, quan els cursos bàsics representaven el 51% de l’oferta, amb 106 dels 208 cursos, mentre que els inicials suposaven prop del 19% del total. Quant a la distribució territorial, 48 dels 102 cursos del primer trimestre s’imparteixen a la ciutat de Lleida, la qual cosa implica aproximadament el 47% de l’oferta.
La resta es reparteix per diferents municipis de les comarques de Ponent i el Pirineu, i també a Aran, a través dels serveis comarcals del CNL de Lleida, en municipis com la Seu, Tremp, Sort, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega, Cervera i les Borges, entre altres punts del territori.
En aquestes localitats, els cursos presencials es concentren especialment en els nivells inicials i bàsics, mentre que una part de l’oferta s’ofereix online.