DEFUNCIONS
Mor Gemma Cuervo, actriu icona de cine, teatre i televisió
Amb sis dècades de carrera, els joves la coneixen per ‘Aquí no hay quien viva’
L’actriu Gemma Cuervo (Barcelona, 1934) va morir ahir a Madrid als 91 anys, després de més de sis dècades dedicada al cine, el teatre i la televisió, segons van informar fonts familiars. “Amb enorme tristesa comuniquem la mort de la nostra mare, l’actriu Gemma Cuervo, tan estimada i admirada per tots”, va assenyalar la família en un comunicat remès als mitjans.
Cuervo compta amb una extensa trajectòria en la qual va ser premiada amb nombrosos reconeixements al llarg de la seua carrera, com amb el Premi Max d’Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro (1965) i la Medalla de Plata de la Comunitat de Madrid (2018).
Per a les noves generacions, Cuervo és un rostre conegut pel seu treball a la sèrie Aquí no hay quien viva i es va convertir en una icona generacional en el seu paper de Vicenta, fent un dels trios més descarats de la televisió juntament amb Marisa i Concha, encarnades per les ja també desaparegudes Mariví Bilbao i Enmma Penella.
Xarxes socials
En els últims anys, després de deixar els escenaris, Cuervo havia tornat a connectar amb les noves generacions a través de les xarxes socials amb publicacions que assolien els milions de visualitzacions, declamant versos o llançant missatges d’ànim en plena pandèmia del coronavirus.
L’últim que va publicar a la xarxa social d’Instagram va ser dos dies abans de la seua mort, amb un escrit als “joves” per aconsellar-los en l’afecte entre els pares i els fills, que improvisen “sense manual d’instruccions”. “Avui, a la meua edat, miro cap enrere i enyoro els meus pares. I alhora miro els meus fills i em pregunto en silenci si ho vaig fer bé (...) Intentem caminar, encara que sigui un moment, amb les sabates de l’altre. La vida és massa breu per no fer-ho”, va escriure l’actriu.
Institucions de la cultura, personalitats polítiques i companys de professió van lamentar la defunció de Gemma Cuervo.L’Acadèmia de Cine va publicar a les xarxes socials un comunicat en el qual va definir Gemma Cuervo com a “matriarca de la dinastia Guillén Cuervo” i una “imprescindible actriu de pantalles i taules del nostre país i un rostre molt estimat per al públic”.
Mare de tres fills, Fernando Guillén Cuervo i Cayetana Guillén Cuervo van seguir la seua carrera artística.