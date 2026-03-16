CERTÀMENS
El saló Expo Tren tanca amb més de 8.000 visitants
De diferents punts de l’Estat, Andorra, França i Noruega. La majoria dels 75 expositors vol repetir el 2027
La quinzena edició del saló Lleida Expo Tren va tancar ahir amb un balanç de més de 8.000 visitants procedents de diferents punts de l’Estat, França, Andorra i fins i tot Noruega. Els expositors lúdics i comercials mostren un alt nivell de satisfacció ja que el nombrós públic, sobre tot el dissabte, va comportar també un elevat volum de vendes. La majoria van mostrar interès a repetir el 2027.
Raúl Valls, organitzador del saló, va afirmar que aquest any s’ha registrat un notable increment del públic familiar, en bona part gràcies a la recuperació del circuit indoor de 12,7 centímetres d’ample de via amb trens tripulats en els quals van poder viatjar nens i adults. Una altra de les atraccions per als més petits va ser la zona lúdica Märklin My World o la d’ordinadors amb jocs infantils de trens de l’Associació del Ferrocarril Transpirinenc. “Atreure aquest públic és un dels objectius de la fira, perquè és una bona manera de captar futurs aficionats en potència.”
7.300 metres quadrats
Lleida Expo Tren es va celebrar durant tot el cap de setmana als pavellons 4 i 5 de Fira de Lleida, amb una superfície total de 7.300 metres quadrats, 75 expositors, 15 maquetes a diferents escales, 420 participants acreditats i 32 marques representades. Organitza el certamen la revista Más Tren, amb la col·laboració de la Fira i la Paeria.