Solidaritat a dojo a Lleida: més de 4.000 persones al ‘Posa’t la Gorra’ d'Afanoc
‘Posa’t la Gorra’ demostra el compromís amb els nens amb càncer i les seues famílies. Més de 4.000 persones assisteixen a la festa al Turó de la Seu Vella, amb prop de 7.000 gorres venudes
El turó de la Seu Vella de Lleida es va omplir ahir de gorres, activitats i solidaritat amb motiu de la 13a edició de la festa del Posa’t la Gorra!, organitzada per l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) a Lleida juntament amb el Consorci del Turó de la Seu Vella. Més de 4.000 persones van participar en aquesta jornada, que va tornar a posar en relleu el compromís col·lectiu amb els nens i adolescents amb càncer i les seues famílies.
L’element central de la festa va ser la gorra commemorativa del 25è aniversari de la campanya Posa’t la Gorra!, dissenyada per l’il·lustrador Joan Turu. El disseny simbolitza valors com l’afecte, la complicitat i l’acompanyament que caracteritzen la tasca de l’entitat.
La jornada, dedicada a les cultures del món, va incloure actuacions i activitats per a tota la família. Entre aquestes, l’actuació musical del grup Rikus i la dinamització del grup BETA, amb els personatges Kai, Jan, Lola i Grau, que van acompanyar els nens i joves durant la celebració.
A més, diferents espais del recinte van acollir una trentena de tallers familiars. Al claustre es va poder visitar l’exposició Les Mans del Món, una mostra elaborada amb treballs de centres educatius de la província que simbolitza la unió i la cura col·lectiva cap als menors afectats per la malaltia.
El moment més emotiu de l’acte va ser la lectura del manifest, protagonitzada per dos nens amb càncer, el germà d’una nena afectada i una jove que ha superat la malaltia. Durant l’acte, la Júlia va recordar que l’acompanyament continua una vegada les famílies tornen al seu territori després del tractament hospitalari. “Tornar a casa no vol dir que tot estigui solucionat. El seguiment mèdic continua, els desplaçaments a Barcelona són constants i reprendre els estudis o la feina no sempre és fàcil”, va assenyalar.
Per això, va destacar que serveis com l’atenció psicològica i social, el voluntariat o les activitats de lleure que ofereix Afanoc contribueixen a millorar la qualitat de vida dels afectats i les seues famílies.
La campanya Posa’t la Gorra! a Lleida, iniciada el mes d’octubre, ha comptat amb la col·laboració d’uns 60 establiments, centres educatius, empreses i entitats de la ciutat i de la resta de la província, entre els quals s’han distribuït prop de 7.000 gorres solidàries.
Els fons recaptats amb la venda es destinaran al manteniment dels serveis gratuïts que Afanoc ofereix a nens i joves amb càncer i a les seues famílies, tant durant l’estada hospitalària com en el seguiment posterior des de la seu de Lleida. Una part de la recaptació aconseguida en aquesta campanya també es destinarà a la Casa dels Xuklis, que és el recurs d’allotjament temporal per a famílies amb fills en tractament oncològic a Barcelona.