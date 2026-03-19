Confirmat pel BOE: el dia del canvi d’hora en el qual començarà l’horari d’estiu
Per a la matinada de l’últim cap de setmana de març, quan diumenge durarà 23 hores
El canvi d’hora a l’horari d’estiu a Espanya es produirà la matinada del dissabte 28 al diumenge 29 de març de 2026, segons confirma la normativa publicada al Butlletí Oficial de l’Estat. A les 2:00 hores de la matinada, els rellotges s’hauran d’avançar fins les 3:00 hores a l’Espanya peninsular, mentre que a les Canàries l’ajustament serà de la 1:00 a les 2:00 hores. Aquest avançament suposa que diumenge durarà únicament 23 hores, tal com recorda el govern central en aplicació del Reial Decret 236/2002.
La regulació que estableix aquestes dates està recollida en l’Ordre PCM/186/2022, d’11 de març, que fixa el calendari oficial de l’horari d’estiu per al període comprès entre 2022 i 2026. Aquesta normativa garanteix una aplicació precisa i coordinada del canvi horari a tot el territori nacional, encara que la mesura continua generant debat entre empresaris, polítics i ciutadans respecte a la seua conveniència i possible supressió.
Com a resultat directe de l’ajustament horari, l’alba del diumenge 29 s’avançarà una hora respecte al dia anterior, mentre que el capvespre es retardarà, permetent disfrutar de més lluminositat durant les tardes. Aquesta modificació coincideix amb l’allargament natural dels dies característic de la primavera, afavorint tant les activitats quotidianes com el temps de lleure a l’aire lliure.