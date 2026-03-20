PATRIMONI
Proposen restaurar i ‘recompondre’ les pintures de la Pia Almoina de la Seu Vella
La directora del Museu de Lleida, Clara Arbués, va proposar ahir a la segona jornada del Congrés del Turó de la Seu Vella una restauració global dels fragments pictòrics dels murals trossejats de la Pia Almoina, originals del XIV al XVI, per veure com podia ser aquest conjunt artístic en la seua composició original a la Canonja. Arbués va recordar que les pintures van ser arrancades als anys 50 del segle passat i traspassades sobre tela en set fragments, que es conserven entre el Museu de Lleida i el Palau Episcopal, mentre que a la sala de la Canonja de la Seu Vella encara queden algunes restes pictòriques originals.
Més desconeguda va resultar l’aportació dimecres dels historiadors de la UdL Alberto Velasco i Francesc Fité sobre la tasca dels brodadors a la Seu Vella al segle XV. Després d’anys d’estudis en fonts com l’Arxiu Capitular de Lleida, van revelar la relació de brodadors, sastres i altres artesans que confeccionaven o reparaven les robes litúrgiques. Velasco va assegurar que, “de vegades, teixir una casulla costava més que pintar un retaule”. La llàstima és que “tota aquella esplendor tèxtil de la Seu Vella s’ha volatilitzat”.
Per la seua part, el conservador Ramon Solé va analitzar les restauracions fetes a l’edifici en els segles XX i XXI.