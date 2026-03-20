RELIGIÓ
El Vaticà va encobrir els abusos
Una investigació internacional revela com la Santa Seu va ocultar durant dècades milers de casos de pederàstia. Lleó XIV ja ho sabia des d’agost
El Vaticà va ocultar, durant dècades, milers de casos de pederàstia clerical als cinc continents. Una dinàmica que es va mantenir i que, malgrat els canvis implementats per Benet XVI (la implicació dels quals en l’ocultació, i fins i tot el seu protagonisme en algun cas, sembla clara) i per Francesc, està d’actualitat arreu del món. En algunes ocasions, com durant l’Alemanya dels anys 30, va instar a destruir tota la documentació per evitar que caigués en mans dels nazis i s’utilitzés per atacar l’Església.
Aquesta és una de les principals revelacions d’una investigació internacional de cinc mitjans de comunicació, entre els quals El País, a més del Boston Globe (EUA), Correctiv (Alemanya), Observador (Portugal) i Casa Macondo (Colòmbia), que van aconseguir bussejar en alguns dels arxius del dicasteri de Doctrina de la Fe. De fet, tal com va relatar El País, algunes fonts assenyalen que existeix un arxiu encara més secret que custodia els casos més greus i delicats.
Un problema del qual, segons la investigació, Lleó XIV va tenir coneixement l’agost del 2025, quan Correctiv va enviar al papa una sèrie de preguntes, juntament amb els documents trobats. Segons el relat, el pontífex les va remetre a la Comissió Pontifícia de Protecció de Menors, qui les va enviar al seu torn al Dicasteri de Comunicació, que no va respondre. El 27 de gener passat, les preguntes van ser entregades de nou al papa, aquesta vegada en persona, i encara no hi ha resposta.
Església i Moncloa encara no han tancat la indemnització a les víctimes
■ El Govern espanyol i la Conferència Episcopal continuen negociant els “serrells” del mecanisme per indemnitzar les víctimes d’abusos sexuals que ja hagin prescrit. Uns i altres van indicar ahir que no hi ha encara data per a la firma d’aquest protocol, però que s’està “ultimant”. Es donava per fet que l’acord havia de ser imminent davant l’acostament escenificat entre Església i Estat en un moment marcat per la firma d’un acord en gener pel ministre Félix Bolaños i el bisbe Luis Argüello i els preparatius de la visita del papa a Espanya.