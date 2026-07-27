La calor té més impacte en la dona en gairebé totes les franges d'edat
Els efectes de les elevades temperatures tenen un impacte més gran en les dones que en els homes, la taxa de morts dels quals manté una relació de 60%/40% en la pràctica totalitat de les franges en edat en les quals es produeixen les morts atribuïbles a aquesta causa.
Passa en el grup dels més grans de 65 anys i en el subgrup dels qui passen dels 85, i resulta fins i tot superior en el dels morts d’entre 45 i 64 anys. La longevitat més gran de les dones fa que la seua presència sigui més gran en aquestes franges d’edat, tot i que no en una proporció similar a la que es dona en l’impacte de les elevades temperatures en la mortalitat.
Segons les dades del cens que publica l’INE (Institut Nacional d’Estadística), la relació és de 65%/35% a partir dels 85 anys (10.038/5.261), però cau al 59%/41% entre els qui superen els 75 anys (27.226/18.681) i baixa al 55%/45% (50.641/41.506) en el conjunt dels majors de 65 anys.
Així, el factor del pes demogràfic per gènere no acaba de casar amb el dels efectes de la calor en aquesta mateixa variable. Es tracta, d’altra banda, de morts causades per l’agreujament de patologies existents i gairebé mai de quadres traumàtics.