Lleida acomiada un cap de setmana de respir tèrmic per endinsar-se en una nova onada de calor extrem
La província de Lleida acomiada un cap de setmana marcat per un ambient fresc i tèrmicament molt contingut, amb registres diürns que entre el 24 i el 27 de juliol van oscil·lar de forma generalitzada entre els 31 i els 34 graus i agradables mínimes nocturnes per sota dels 20 graus. Tanmateix, aquest parèntesi de treva meteorològica ha arribat a la seua fi i els termòmetres es preparen per fer un gir dràstic.
Després d’aquests dies de respir, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) adverteix sobre un episodi de calor extrema i imminent que afectarà tot el territori a partir d’aquesta mateixa setmana.
La massa d’aire càlid impulsarà un ascens tèrmic molt acusat ja des d’aquest dimarts i dimecres, disparant les màximes fins els 37 i 40 graus.
Amb l’avenç de la jornada, la situació s’intensificarà encara més, amenaçant d’arribar i fins i tot superar els 40 o 43 graus en els punts més castigats de la depressió lleidatana, unes marques excepcionalment altes que obligaran a extremar les precaucions davant del risc extrem per altes temperatures.