SEGRE

MÚSICA

Arranca avui el 51 Festival Internacional de Cambrils

Amb propostes gratuïtes, aquesta nit al port. Siloé, Joan Dausà i Ana Torroja, entre els recitals previstos fins al dia 10

Ana Torroja tancarà el festival el dia 10 al parc del Pinaret.

Ana Torroja tancarà el festival el dia 10 al parc del Pinaret.

Carles Diaz
Publicat per
Redacció
Lleida

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Festival Internacional de Música de Cambrils (FIM Cambrils) arranca aquesta nit la 51a edició amb tres propostes gratuïtes a la zona del port. A les 20.15, a la plaça del Pòsit, donarà inici l’espectacle itinerant de La Biciband, que oferirà música swing i teatre mentre recorre els carrers del barri marítim fins a arribar a la Torre del Port, a la façana del qual es projectarà un videomàping a partir de les 21.30. El plat fort de la inauguració arribarà a les 22.00 al passeig Marítim, que es convertirà en escenari del concert de LaDyva & Barcelona Big Blues Band. La reconeguda pianista suïssa i la formació dirigida per Ivan Kovacevic oferiran una nit de blues i boogie-woogie plena d’energia i ritme.

Grans noms

El certamen es prolongarà fins al 10 d’agost i ha programat un total de catorze concerts en diferents espais del municipi, entre els quals destaquen grans noms del panorama nacional com la banda Siloé, Ana Torroja i Joan Dausà, a part d’internacionals com Dire Straits Legacy. Com a novetat, l’edició recupera el parc Samà –un jardí històric– com un dels seus escenaris, on actuaran La Grande Chapelle i el Quartet Gerhard. Els preus de les entrades oscil·len entre els 22 i els 55 euros i es poden comprar a través de la pàgina web www.codetickets.com.

El més llegit

tracking