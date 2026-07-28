MÚSICA
Arranca avui el 51 Festival Internacional de Cambrils
Amb propostes gratuïtes, aquesta nit al port. Siloé, Joan Dausà i Ana Torroja, entre els recitals previstos fins al dia 10
El Festival Internacional de Música de Cambrils (FIM Cambrils) arranca aquesta nit la 51a edició amb tres propostes gratuïtes a la zona del port. A les 20.15, a la plaça del Pòsit, donarà inici l’espectacle itinerant de La Biciband, que oferirà música swing i teatre mentre recorre els carrers del barri marítim fins a arribar a la Torre del Port, a la façana del qual es projectarà un videomàping a partir de les 21.30. El plat fort de la inauguració arribarà a les 22.00 al passeig Marítim, que es convertirà en escenari del concert de LaDyva & Barcelona Big Blues Band. La reconeguda pianista suïssa i la formació dirigida per Ivan Kovacevic oferiran una nit de blues i boogie-woogie plena d’energia i ritme.
Grans noms
El certamen es prolongarà fins al 10 d’agost i ha programat un total de catorze concerts en diferents espais del municipi, entre els quals destaquen grans noms del panorama nacional com la banda Siloé, Ana Torroja i Joan Dausà, a part d’internacionals com Dire Straits Legacy. Com a novetat, l’edició recupera el parc Samà –un jardí històric– com un dels seus escenaris, on actuaran La Grande Chapelle i el Quartet Gerhard. Els preus de les entrades oscil·len entre els 22 i els 55 euros i es poden comprar a través de la pàgina web www.codetickets.com.