Estabilitzat l'incendi de Madrid i Àvila: el comboi de Bombers desplaçat tornarà demà
Aquesta nit les tasques es centraran en evitar revifaments
L'incendi forestal de Madrid i Àvila està estabilitzat segons han notificat els Bombers aquesta nit a quasi dos quarts de deu. El comboi de Bombers de la Generalitat que va partir des de Lleida aquest dimarts per donar suport en l'extinció de l'incendi tornarà demà.
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Un comboi de bombers surt de Lleida com a suport a Madrid i Àvila
Redacció
La jornada d'avui ha concentrat els treballs dels Bombers al nord-est de l'incendi. Suposava un dels punts amb més potència i hi han treballat amb eines manuals i línia d'aigua mentre es coordinaven amb els Bombers de la Comunitat de Madrid i amb les BRIF.
Aquesta nit continuaran treballant amb tasques de revisió per assegurar que no hi hagi revifaments, sobretot en els punts calents.
L'incendi de la Vall d'Uixó encara requereix tasques d'extinció i els Bombers hi continuaran donant suport.