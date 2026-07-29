EMERGÈNCIES
Un comboi de bombers surt de Lleida com a suport a Madrid i Àvila
Col·laboraran en l’extinció fins dissabte que ve al matí. Un altre comboi, amb un analista lleidatà del GRAF, va sortir d’Amposta cap a la Vall d’Uixó
El parc de Bombers de Lleida va ser ahir al matí el punt de partida d’un comboi format per 27 efectius del cos i un infermer de l’equip conjunt del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i Bombers que es va desplaçar al centre de la Península per participar en les tasques d’extinció dels incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila (més informació a la pàgina 20).
Un altre comboi similar va sortir del parc d’Amposta per fer el mateix al foc de la Vall d’Uixó, al País Valencià. En aquest últim hi ha un analista lleidatà del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF). El suport es va activar per atendre la petició d’ajuda dels mecanismes oficials a través del Centre Nacional d’Emergències (CENEM) de l’Estat.
El personal i els vehicles procedeixen de totes les Regions d’Emergències i del GRAF, que col·laborarà fent tasques d’anàlisi de comportament i evolució dels incendis i, si cal, també planificarà i executarà maniobres amb foc tècnic per ajudar a estabilitzar flancs. El cap dels Bombers de Lleida, Juanjo Bellostas, va rebre els membres del comboi i els va donar ànims per a aquests propers dies. Concretament, està previst que es quedin fins dissabte al matí, quan iniciaran el viatge de tornada a Catalunya.
Els efectius, que tenen un inspector i un subinspector d’enllaç en cada una de les expedicions, s’han posat a disposició dels comandaments que estan coordinant els incendis per donar suport, d’acord amb les capacitats operatives, en aquells sectors que s’estableixin.
El comboi
El comboi que va partir de Lleida està format per una subinspectora, tres sergents, un caporal, dos bombers del GRAF, dotze bombers, cinc bombers voluntaris i un sanitari del SEM. A nivell de dotacions, es desplacen tres camions, dos unitats de comandament lleugeres, tres unitats de personal i càrrega, una unitat de càrrega mitjana i una unitat sanitària.