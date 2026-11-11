PROGRAMES
L’Alt Pirineu i Aran forma 120 sanitaris en emergències
L’Atenció Primària de l’Alt Pirineu i Aran organitza aquesta setmana un curs de formació per preparar els seus professionals davant de situacions d’emergència amb múltiples víctimes, amb la participació de 120 professionals sanitaris, alumnes del grau d’Infermeria i 180 estudiants de Secundària dels instituts de Tremp i Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.
La formació ha contemplat sessions teòriques sobre protocols d’actuació, triatge i comunicació de males notícies amb simulacres pràctics a la Seu i Tremp. Els exercicis han recreat dos situacions d’emergència: un incendi amb afectats per inhalació de fum i l’ensorrament del sostre d’un gimnàs.
Els estudiants de Secundària han participat com a figurants per recrear les víctimes, mentre que els sanitaris han posat en pràctica la coordinació dels equips i l’atenció.
Segons la gerència d’Atenció Primària al territori, “la finalitat del curs és millorar la preparació dels equips per respondre de forma ràpida i coordinada davant d’incidents greus”.