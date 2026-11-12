ÒBIT
Mor l’escultor establert a Tàrrega Antonio Díaz
L’ajuntament de Tàrrega va expressar ahir el seu més sentit condol per la mort de l’escultor Antonio Díaz García, vinculat a la capital de l’Urgell des de petit. Nascut a Tomelloso (Ciudad Real) el 1949, l’artista ha destacat per la seua obra de ferro i forja de gran volum i profunda sensibilitat, segons va destacar el consistori a través de les xarxes socials. En el comunicat, va afegir que la seua escultura titulada La unió de la humanitat s’exhibeix actualment a la rotonda de l’avinguda de la Verge de Montserrat a Tàrrega. Als deu anys, ja jugava a crear escultures amb diversos materials tot i que de seguida es va quedar amb el ferro. Als 60 anys, va voler mostrar al públic per primera vegada la seua vena artística, les seues escultures emmotllades amb ferro que al llarg de la vida li van treure hores de son i de lleure.
El 2024, el Museu Tàrrega Urgell va inaugurar una mostra antològica dedicada a l’escultor, en la qual es va poder veure una selecció de la seua obra. Díaz es va mostrar “molt content” de poder exposar a Tàrrega. Amb una carrera que inclou dècades, Díaz va rebre reconeixement internacional, exposant en països com els EUA o la Xina. L’artista va ser present també en llocs com la Basílica de Sant Llorenç de Florència.