UNIVERSITAT
Els procuradors volen modernitzar i digitalitzar tan aviat com sigui possible el sistema jurídic
Laia Vidal Florensa va rebre ahir el premi al millor Treball de Final de Grau (TFG) en memòria de Josep M. Guarro Callizo sobre dret processal i procura, en un acte que va incloure la conferència La procura al s. XXI a càrrec de Javier Segura Zariquey, president del Consell de Procuradors de Catalunya. El vicedegà de Dret, Pol Cuadros, es va encarregar de presentar-lo i va recordar Josep Maria Guarro, procurador lleidatà que va formar part de l’equip de deganat de la facultat i va ser conseller al Consell de Procuradors d’Espanya. Segura, en la seua ponència, va expressar el seu desig que el sistema judicial es modernitzi i es digitalitzi, un treball que segons ell s’està fent de forma massa lenta. Va destacar que el paper de la IA en el futur de la seua professió és inevitable i necessari, però que les persones sempre estaran al centre. Així mateix, va indicar que no hi ha cap país “desenvolupat” que no tingui “un sistema jurídic àgil i eficaç”. Per la seua part, Laia Vidal Florensa va agrair a la universitat la seua formació, i va explicar que la idea principal del treball era que “un delicte no ha d’acabar amb la sentència, sinó que la víctima pugui seguir endavant”. Cuadros va tancar l’acte donant suport a les víctimes d’agressió sexual.