SEGRE

UNIVERSITAT

Els procuradors volen modernitzar i digitalitzar tan aviat com sigui possible el sistema jurídic

Pol Cuadros, Rosa Borrell, Laia Vidal, Javier Segura i Macarena Ollé. - COLAU OBRADOR LLINÀS

Pol Cuadros, Rosa Borrell, Laia Vidal, Javier Segura i Macarena Ollé. - COLAU OBRADOR LLINÀS

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COLAU OBRADOR LLINÀS

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Laia Vidal Florensa va rebre ahir el premi al millor Treball de Final de Grau (TFG) en memòria de Josep M. Guarro Callizo sobre dret processal i procura, en un acte que va incloure la conferència La procura al s. XXI a càrrec de Javier Segura Zariquey, president del Consell de Procuradors de Catalunya. El vicedegà de Dret, Pol Cuadros, es va encarregar de presentar-lo i va recordar Josep Maria Guarro, procurador lleidatà que va formar part de l’equip de deganat de la facultat i va ser conseller al Consell de Procuradors d’Espanya. Segura, en la seua ponència, va expressar el seu desig que el sistema judicial es modernitzi i es digitalitzi, un treball que segons ell s’està fent de forma massa lenta. Va destacar que el paper de la IA en el futur de la seua professió és inevitable i necessari, però que les persones sempre estaran al centre. Així mateix, va indicar que no hi ha cap país “desenvolupat” que no tingui “un sistema jurídic àgil i eficaç”. Per la seua part, Laia Vidal Florensa va agrair a la universitat la seua formació, i va explicar que la idea principal del treball era que “un delicte no ha d’acabar amb la sentència, sinó que la víctima pugui seguir endavant”. Cuadros va tancar l’acte donant suport a les víctimes d’agressió sexual.

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