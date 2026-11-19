Ingressa a la presó de Cadis l’assetjadora de Niña Pastori
La investigada és veïna de Lleida
La veïna de Lleida acusada d’assetjar i amenaçar de mort la cantant Niña Pastori ha ingressat a primera hora de la tarda d'aquest dijous al centre penitenciari Puerto III, a El Puerto de Santa María (Cadis), segons van confirmar a EFE fonts judicials.
La investigada, de 45 anys, havia estat detinguda almenys tres vegades, alguns mitjans van apuntar que fins cinc, per agents de la Policia Nacional, acusada d’enviar durant mesos missatges intimidatoris d’extrema gravetat tant a l’artista gaditana com a diversos membres del seu entorn familiar, com va informar aquest periòdic. Alguns dels arrestos s’han practicat a Lleida. L’operació ha estat desenvolupada pel Grup de Delictes Tecnològics de la comissaria d’El Puerto de Santa María, els agents del qual es desplaçat diverses vegades fins la capital lleidatana després de localitzar allà la dona. L’arrest es va produir en col·laboració amb efectius de la Comissaria Provincial de Lleida.