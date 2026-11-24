Medalla nacional per a Pompili Roiger
L’advocat lleidatà Pompili Roiger i Juny va rebre dissabte passat a Madrid la Medalla Isabel la Catòlica al Mèrit Professional 2026, concedida per l’Associació Europea d’Economia i Competitivitat (AEDEEC).
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