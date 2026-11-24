25N
Plats buits contra la violència
Acció reivindicativa a Tàrrega per recordar les dones i menors assassinats. Iniciativa amb realitat virtual a Balaguer per saber reconèixer conductes masclistes entre els joves
Tàrrega ha començat a muntar a la plaça Major una instal·lació que dol només amb veure-la: 130 taules cobertes amb 1.552 plats buits, cada un amb el nom i l’edat d’una dona o un menor assassinat per violència masclista. No són números. Són vides, famílies trencades i cadires que ja no ocupa ningú. El memorial, titulat Un plat, un espai, una absència, romandrà instal·lat fins dijous i és l’acte central de la campanya del 25N impulsada per l’ajuntament de Tàrrega sota el lema Calladeta estàs més guapa, que denuncia el silenci, la minimització i el control que encara sostenen la violència masclista. Els 1.552 plats recullen 1.484 dones assassinades des del 2003 i 68 menors des del 2013 en el conjunt de l’Estat. La regidora de Feminismes, Marta Torre, va defensar que és un acte profundament reivindicatiu per “visibilitzar aquesta xacra social, que encara continua i ho fa de forma activa”. És una acció col·lectiva en la qual participen diverses escoles de Tàrrega com Maria-Mercè Marçal, Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Pia i Alba, a més d’entitats i altres col·lectius com l’Associació Alba, el Programa d’Inserció Laboral (PIL), la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), el Servei de Rehabilitació Comunitària i Airecel. Demà dimecres, a les 12.00 hores, la plaça Major acollirà la lectura del manifest del 25N.
A Balaguer, ahir es va presentar la proposta Identificar per transformar. Respecte o res!, del Punt Lila de la Paeria, que utilitza la tecnologia immersiva per identificar conductes de control i violència en les relacions entre iguals i que compta amb la col·laboració econòmica de la diputació de Lleida. Està dirigida especialment als joves, i a través de la realitat virtual es recrearan situacions quotidianes per reconèixer aquest tipus de violència.