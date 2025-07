Alzheimer, i ara què?

Publicat per Mariví Chacón Bujalance Lleida Creat: Actualitzat:

En aquest episodi, parlarem de com el diagnòstic d’Alzheimer impacta no només la persona afectada, sinó també tota la família. Com gestionem la cura d’un familiar sense perdre el nostre equilibri emocional i familiar? Acompanya’ns mentre explorem els reptes emocionals, pràctics i socials que porta aquest diagnòstic. Quines eines tenim per afrontar-ho? Com trobar suport per a tota la família?

