Sembrant convivència

Us donem la benvinguda al pòdcast de la Descomunal, la primera comunalitat urbana de Lleida, on coneixem de més a prop diferents iniciatives del territori relacionades amb l’economia social i solidària.

En aquest episodi parlarem de la importància de retornar a la terra i d’aprendre que a través de cultivar-la podem recol·lectar fruits, però també molts altres aspectes com la cohesió social, l’aprenentatge intercultural i el valor de la sobirania alimentària.

Dues veus de la ciutat ens expliquen què són els horts comunitaris, quins trobem a Lleida, què ho diferència d’altres tipus d’horts i què ens poden aportar. També podrem sentir alguns detalls d’una nova línia que s’impulsarà des de la comunalitat, amb la creació d’un espai d’horts comunitaris al barri 09.

Us esperem en aquest episodi de la mà d’Oriol Berenguer com a tècnic de la cooperativa Recoop i Joan Muntané, tècnic de la regidoria de sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida.