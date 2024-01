Torna 'El juego del calamar'

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La sèrie més vista en tota la història de Netflix, El juego del calamar (2021), tindrà una segona temporada que arribarà aquest any a la plataforma, i no el 2025 com estava previst. Així s’ha confirmat a través de la publicació digital Deadline, tot i que encara es desconeix la data concreta de l’estrena.

La trama prosseguirà amb la història de revenja de Seong Gi-hun Lee Jung-jae), el jugador 456, un ludòpata que es veu obligat a participar en un macabre joc de supervivència real per saldar tots els seus deutes de joc.