'60 minuts' investiga avui les estranyes morts d'oligarques russos

L’espai 60 minuts del 33 estrena aquesta nit el documental Oligarques, que analitza com des de la invasió d’Ucraïna les sancions imposades pels estats europeus han afectat els oligarques russos. Segons explica la producció, la Unió Europea va pensar que, atacant els béns dels oligarques i congelant els seus comptes bancaris, es pressionaria Vladímir Putin per fer-lo desistir en la seua intenció d’annexionar-se a les regions ucraïneses del Donbàs. Però durant aquest període de sancions, alguns oligarques han mort en circumstàncies estranyes. Així, un equip de l’agència francesa Ligne de Front n’ha investigat alguns d’aquests rics propers al Kremlin que han mort. Per conèixer millor aquesta situació, el documental inclou una entrevista amb la viuda d’un dels oligarques morts, que assegura que el seu marit va ser assassinat.