Iñaki López i Roberto Leal, cara a cara en un nou concurs

Antena 3 prepara un nou concurs en el qual enfrontarà dos dels seus presentadors més carismàtics: Iñaki López i Roberto Leal. Es tracta d’una adaptació de Beat the Channel, que es va estrenar a la televisió alemanya el 2019 i que ja ha estat exportat a altres països com França, Portugal, Bèlgica i els Països Baixos. Atresmedia ha optat per batejar la seua pròpia edició com López y Leal contra el canal. Els dos presentadors formaran un tàndem i s’enfrontaran a una sèrie de reptes físics i mentals en cada entrega. Al final de cada programa, es decidirà si ells guanyen o perden contra la cadena. En cas de resultar vencedors, tindran uns minuts per dir el que vulguin davant de la càmera, però si no superen el repte hauran de posar-se a les ordres del canal durant un dia sencer. Eva González serà la mestra de cerimònies de la nova aposta televisiva.