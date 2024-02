La victòria de Nebulossa a Benidorm, líder d'audiència

La gran final de la tercera edició del Benidorm Fest va ser líder absolut d’audiències de la nit de dissabte: gairebé dos milions de persones van veure com Nebulossa s’alçava amb el micròfon de bronze, amb 5.195.000 espectadors únics i una quota de pantalla del 16,6%. Una vegada més, el públic jove va ser el més participatiu: la quota va assolir el 31% a la franja d’edat de 13 a 24 anys i el 24,9%, entre els 25 i 44 anys.

Nebulossa, duo d’electropop d’Ondara (Alacant), format per la cantant María Mery Bas (1968) i el productor Mark Dasousa (1974), va vèncer amb el seu Zorra, tema no exempt de polèmica tant per la lletra com per les similituds amb In Spain we call it soledad, de Rigoberta Bandini, davant de st. Pedro (segon) i d’Angy Fernández (tercera). El duo representarà Espanya a la gran final d’Eurovisió, el dia 11 de maig a Malmö.