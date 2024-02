La protesta agrícola, en viu

detail.info.publicated QUIM GASSÓ detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lleida TV oferirà un ampli desplegament per cobrir les mobilitzacions previstes pels agricultors en diferents punts del territori durant tot el dia. La cadena connectarà en directe amb els seus equips mòbils desplaçats a la zona del tall de l’A-2 a Fondarella en els programes Fet a mida, 180º i Connecta Lleida Pirineus per parlar amb els protagonistes de les protestes. Al magazín nocturn A diari, Santi Roig entrevistarà representants de la cooperativa Asotrans per conèixer l’impacte de les retencions a França sobre els transportistes. Per la seua part, Ricard Ustrell emetrà El matí de Catalunya Ràdio des del tall de Fondarella. El presentador anirà connectant al llarg del matí amb altres punts d’interès per saber com afecta la protesta en tot el territori.