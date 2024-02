La Xarxa+ supera els 63.000 usuaris registrats en el seu primer any

detail.info.publicated Redacció

La plataforma de continguts de proximitat en català, La Xarxa+, celebra el primer aniversari dimecres 14 de febrer. L’OTT ha aconseguit consolidar-se com la plataforma dels mitjans de proximitat amb més de 60.000 nous usuaris registrats i s’ha convertit en un punt de referència de l'ecosistema audiovisual local català.

La plataforma permet veure la programació d’una trentena de canals de televisions locals de Catalunya, recuperar-la fins set dies enrere i gaudir de verticals temàtics de castells, esports, cultura, documentals, etc., emissions d’esdeveniments en directe esportius, culturals, pòdcasts de les ràdios locals…

Els esdeveniments d’esports, castells, tradicions i cultura popular s’han situat com els continguts més consumits tant en les emissions en directe com en el servei de vídeo a la carta (VOD). Un dels èxits més rellevants de la plataforma és el volum d’usuaris que segueixen els directes destacats dels canals de televisió locals, majoritàriament en els continguts culturals i de tradicions. Des de la seva estrena, La Xarxa+ ha ofert més de 800 esdeveniments en directe i suma prop de 5.300 continguts.

La televisió local de referència

Un altre dels èxits de la plataforma és la capacitat per arribar a un públic més jove. Gairebé la meitat dels usuaris han indicat que tenen menys de 30 anys. Entre els continguts més reproduïts pels usuaris destaquen els esports i els castells, especialment els campionats de patinatge artístic i les diades, seguits dels continguts culturals, els documentals, la tradició i la música. La majoria dels usuaris escullen les temàtiques favorites mitjançant els canals, fet que evidencia que la possibilitat d’escollir opcions aporta un valor a l’usuari, facilita la navegació i millora els sistemes de recomanació.

Una plataforma audiovisual amb continguts de pòdcast

La Xarxa+ continua apostant per l'àudio amb la incorporació de pòdcasts temàtics elaborats per les ràdios locals. Actualment, disposa de 1.300 pòdcasts que es poden escoltar de manera totalment gratuïta a la plataforma. Alguns dels continguts amb més reproduccions són els pòdcasts 'La Figuereta' i 'Paraules Habitables'.

Un any de l'acte de presentació de La Xarxa+

La Xarxa+ es va presentar oficialment el 14 de febrer de 2023, amb un espectacle immersiu a l'espai IDEAL Centre d'Arts Digitals de Barcelona. A través de 1.000 m² de pantalla l'acte va ser una experiència immersiva que va permetre viure en directe els continguts de la plataforma. A més, es van celebrar diferents actuacions fusionades amb les pantalles gegants de la sala, com la construcció d'un pilar al centre de la sala o l'actuació en directe i immersiva dels presentadors, ballarins i cantants del talent show 'Objectiu Paki'.

Fons Next Generation

La solidesa del projecte de La Xarxa+ ha estat reconeguda amb un ajut per a la creació d'ecosistemes digitals en el sector audiovisual dels fons Next Generation de la UE. Aquest ajut forma part d'una inversió de 24,8 milions d'euros dels fons Next Generation de la UE que el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital ha destinat a diversos projectes municipals i supramunicipals d'arreu de l'Estat, amb l'objectiu de crear un ecosistema digital al sector audiovisual.