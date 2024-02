L'impacte de l'extrema dreta als territoris catalanoparlants

L’espai 30 minuts estrena aquesta nit (22.05 h) el reportatge Esborrant la identitat sobre les mesures de l’extrema dreta en els governs autonòmics de València, les illes Balears i Aragó contra la cultura i la llengua catalana. Els pactes de govern entre Partit Popular i Vox han incidit directament sobre els llaços històrics i culturals d’aquests territoris. L’equip del programa recorre les comunitats per conèixer de primera mà la situació actual i quines poden ser les possibles conseqüències de canvis legislatius com la lliure elecció de la llengua vehicular durant l’ensenyament o l’eliminació de presentar un nivell mínim de català a l’administració. Pel que fa a l’àmbit cultural, al País Valencià s’han cancel·lat subscripcions a revistes en català i també s’han retirat subvencions a entitats que treballen per la llengua.