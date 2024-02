'Nits sense ficció' aborda les causes i conseqüències de la sequera

L’espai Nits sense ficció emet aquesta nit (22.05 h) l’especial Canvi de cicle dedicat a la crisi de l’aigua. El reportatge conduït per Núria Solé i Pere Bosch detallarà les causes i conseqüències d’aquesta sequera històrica seguint el curs dels rius Ter i Llobregat, que proveeixen les comarques més poblades de Catalunya i van entrar en situació d’emergència l’1 de febrer. El programa oferirà el testimoni de persones que pateixen de forma directa els efectes d’aquesta situació excepcional en sectors com l’agricultura, la indústria i el turisme. També posarà el focus sobre les afectacions en la naturalesa i l’equilibri entre les espècies que conviuen en aquests territoris àrids. A continuació, s’estrenarà el documental Negacionistes del canvi climàtic sobre la campanya iniciada per les petroleres per negar l’existència de la crisi mediambiental.