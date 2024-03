Telecinco estrena un concurs amb famosos i un gran braç robòtic

Mental Masters arriba aquesta nit (22.50 h) a la programació de Telecinco, un nou concurs que desafia els participants famosos de cada edició a encertar el màxim nombre de preguntes a sobre d’una càpsula dirigida per un braç robòtic. Aquesta obra de l’enginyeria desplaçarà els concursants fins a les quatre torres situades a les cantonades del plató, on s’enunciaran les qüestions que posaran a prova els seus coneixements. La càpsula també girarà sobre si mateixa amb moviments en 360º per intentar desorientar els concursants. Carlos Sobera presentarà el nou format, amb Santiago Segura, Leticia Dolera, Paco Tous, Kira Miró, Rosa López i Edu Casanova com a primers convidats. Mental Masters és l’adaptació espanyola del concurs internacional Mental Samurai, que ja es troba en altres països com els Estats Units i Portugal.