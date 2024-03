'Salut i muntanyes' descobreix la cara més singular de Senterada

El programa Salut i muntanyes dedica el capítol d’aquesta nit (22.15 hores) al municipi de Senterada, al Pallars Jussà. La periodista Eva Clausó Estival recorrerà aquest petit poble de poc més de cent habitants per conèixer les històries, projectes i activitats més peculiars dels seus veïns.

El programa començarà amb un viatge al segle passat a Casa Leonardo, on farà un tast de ratafia, un licor clàssic de la zona. També descobrirà diferents horts del poble que s’han convertit en una atracció per als amants del menjar de quilòmetre zero amb les seues hortalisses. Clausó acabarà visitant l’Àngela i el Pere, una parella que ha recuperat la història d’una antiga fàbrica de mantes per convertir-la en un museu, i intentant pescar alguna truita al riu per cuinar-la amb una recepta especial de la família del Pere.