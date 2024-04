'Què t'hi jugues?' celebra els 90 anys de Ràdio Lleida des de la Diputació

El programa de la SER Catalunya Què t’hi jugues?, guanyador d’un Ondas, es desplaça avui a la sala d’actes de la Diputació per commemorar els 90 anys de Ràdio Lleida. El periodista lleidatà Sique Rodríguez conduirà el programa, que començarà a les 12.00 hores i tindrà l’accés obert al públic, que pot reservar la seua plaça enviant un missatge de WhatsApp al 647 30 87 28. El format comptarà amb les veus d’esportistes lleidatans com els germans Márquez i Bojan Krkic, a més de la presència de col·laboradors habituals com Jofre Mateu, exjugador del Barça nascut a Alpicat. També analitzaran l’actualitat periodistes com Xavi Madrona, de SEGRE, i Eva Cortijo, de Lleida TV. Sique Rodríguez afirma que el programa inclourà “moltes sorpreses” i homenatges als assoliments esportius de la ciutat, en declaracions a aquest diari.