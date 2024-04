Ustrell entrevista l'esposa de l'exbisbe Xavier Novell

Silvia Caballol, esposa de l’exbisbe de Solsona Xavier Novell, concedirà la primera entrevista des que es va donar a conèixer la seua relació amb el clergue de Montfalcó d’Ossó. Serà amb el periodista Ricard Ustrell a Col·lapse aquest dissabte, encara que aquest matí emetrà un avanç de més de deu minuts a El Matí de Catalunya Ràdio, presentat pel mateix Ustrell, i a Planta baixa. En el fragment promocional, Caballol assegura que el seu marit no vol que parli de la seua història, però sí que va deixar la frase: “El nostre amor va nàixer com una flor entre les pedres. Contra tot pronòstic, contra tota probabilitat.” La parella es va casar per la via civil el 2021 i, fa uns dies, va confirmar que havien contret matrimoni per l’Església després que el papa concedís la secularització a Novell, que continuarà sent bisbe sense poder exercir el ministeri.