Un lleidatà busca el pas a la final d’‘Eufòria’ TV3

El lleidatà Lluís Sánchez provarà d’aconseguir aquesta nit (22.05 hores) el primer bitllet per a la final de la tercera edició d’Eufòria. A la gala d’avui, els concursants actuaran, per primera vegada, individualment i en parelles. En l’actuació en solitari, interpretarà el tema Grup de pop dels seus conciutadans Sexenni, mentre que en l’actuació en duets cantarà juntament amb Misty. El favorit del públic, escollit mitjançant el televot, es convertirà en el primer finalista i també hi haurà un nou eliminat.