'Documentos TV' debat els avanços de la intel·ligència artificial

Documentos TV (23.45 hores) exposa els principals avanços de la intel·ligència artificial i planteja preguntes sobre la coexistència entre els humans i les màquines. El documental La era de los robots desafia les idees preconcebudes sobre la IA i obre un debat sobre les profundes implicacions de l’evolució d’aquesta tecnologia en els àmbits social, econòmic i ètic. Algunes veus expertes com el filòsof Josh Bachynski, dissenyador d’intel·ligència artificial i creador de Kassandra, la primera IA autoconscient del món, assenyala que el futur d’aquestes tecnologies “és molt emocionant” per l’impacte que tindrà sobre les nostres vides. Altres professionals adverteixen al documental que els riscos són múltiples, com el tecnòleg Adam Leon Smith, que afirma que “la IA serà molt més potent i existeix el perill que prengui el control del món”.