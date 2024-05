Cristina Pedroche la fa grossa a internet amb les seues celles 'deixeu-me que les porti com vulgui'

Cristina Pedroche, coneguda per la seua personalitat carismàtica i la seua presència als mitjans, ha estat objecte de nombrosos mems i comentaris crítics que han afectat el seu benestar emocional. Recentment, la maternitat i el seu postpart han estat un focus d’atenció, però no són els únics aspectes que han generat controvèrsia. Un tema recurrent han estat les seues celles, que han suscitat opinions polaritzades i crítiques a les xarxes socials.

La Pedroche ha abordat públicament aquest tema en diverses ocasions. 'Com que el tema de les meues celles sempre us agrada, aquí us deixo una foto de quan tenia 18 anys perquè veieu la diferència', va escriure en una recent publicació

Cristina Pedroche va publicar aquesta foto a Instagram sobre com|com eren les seues celles als 18 anys.Instagram@cristinapedroche

Des de jove, Cristina ha tingut celles gruixudes, encara que solia portar-les molt definides: 'Estava obsessionada i cada vegada que em veia un pèl me'l treia i això al final fa que te’n vagis traient alguns que no toquen’, va confessar. Tot va canviar quan una amiga li va fer un comentari sobre com de rares es veien les seues celles. Va decidir llavors deixar-se créixer les celles durant quatre mesos, cobrint-les amb un serrell recte. 'No sabeu el que em va costar', va recordar.

Afortunadament, Cristina va aconseguir recuperar les seues celles naturals, que ara porta amb orgull. 'He tingut sort que tornessin tots els pèls perquè a mi m’agraden així. Si no t’agraden gruixudes, no les portis així, però deixa’m que jo les porti com vulgui', va acabar en el seu missatge.

Fa uns mesos, Cristina es va unir a la tendència de les celles laminades, una tècnica que implica pentinar-les cap a dalt per donar-los un aspecte més ple i salvatge. Aquesta moda, seguida per celebritats com Blanca Suárez, la Rosalía i la Chiara Ferragni, ha generat opinions dividides. Des de la seua adopció d’aquest estil, els comentaris negatius a les seues publicacions s’han incrementat, cosa que va portar la Pedroche a pronunciar-se sobre això.

Els celles poblades i pentinades|escombrades cap a dalt són tendència estèticaTiktok

En resposta a les crítiques, Cristina va publicar diverses stories en el seu compte d’Instagram: Jo sé que sembla que ho estic fent expressament, però és que a mi m’agraden així. No demano que us agradin, però tampoc no fa falta que em vulgueu matar per les celles’, va expressar.

La Pedroche, una figura influent i admirada, continua defensant el seu dret a l’autoexpressió i a sentir-se bé amb la seua aparença, independentment de les opinions alienes. La seua actitud valenta i decidida inspira moltes dones a acceptar i celebrar les seues característiques úniques, demostrant que la veritable bellesa rau en l’autenticitat i en la confiança en un mateix.