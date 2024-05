Èxode per la crisi climàtica

En portada, programa presentat per Lorenzo Milá, estrena aquesta nit a La 2 Metamorfosis climática. Un equip es va desplaçar a un petit poble de Grècia, Metamórfosi, per explicar la història dels seus habitants. Podrien ser els primers afectats d’Europa pel canvi climàtic. La tempesta Daniel va arrasar el poble i van morir dos ciutadans, per la qual cosa, després de la tragèdia, van decidir en assemblea traslladar-se a un lloc més segur. Aquesta localitat dedicada al cultiu de cotó es va inundar el 1953, el 1992, el 2000 i el 2023 dos vegades en 15 dies. Els experts en catàstrofes els han recomanat canviar de lloc per lluitar contra la crisi climàtica i els ciutadans expliquen la situació a l’equip del programa: “Hem de traslladar-nos perquè no tenim forces per aixecar la vida de nou.”