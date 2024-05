La falta de dones al món de la cuina, a 'La cuina dels homes'

La plataforma 3Cat inclourà La cuina dels homes, un documental en el qual Sílvia Subirós parteix de la seua història familiar per elaborar una lectura crítica sobre la tradició culinària i la invisibilització de les dones al món de la cuina. Subirós ve d’una família de cèlebres xefs que van marcar la cuina catalana. El documental naix quan troba la càmera i les pel·lícules de 8 mm del seu avi, que gravava sobretot la seua àvia. És en aquests films que la directora veu la seua àvia en moviment per primera vegada. A partir d’aquí es pregunta: “Què ha passat amb les dones de la meua família i per què no vaig entrar mai a treballar a la cuina?”, reflexiona. No hi ha referents femenins al món culinari i Sílvia Subirós a través del cine aconsegueix rescatar les dones de l’oblit marginal en la història de la gastronomia tradicional.