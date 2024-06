Estrena de l'edició especial 'Supervivientes All Stars', a Telecinco

Telecinco estrena aquesta nit (22.00 h) Supervivientes All Stars, una edició especial que dona continuïtat al programa amb estrelles d’edicions passades del concurs. En total, la cadena ha rescatat deu exconcursants del reality, entre els quals es troben Sofía Suescun, Adara Molinero, Olga Moreno i Jorge Pérez. Aquesta sobtada decisió de Mediaset aprofita l’estrebada que va deixar la final de Supervivientes 2024 dimarts passat, cosa que permet que el nou programa ocupi l’habitual prime time dels dijous. Estarà conduït per Jorge Javier Vázquez i Sandra Barneda i tindrà una durada més curta que les edicions normals. Així mateix, els concursants tornaran a viure una segona oportunitat a Hondures, però aquesta vegada no comptaran amb cap tipus de dotació i hauran de guanyar diferents proves per obtenir recompenses.