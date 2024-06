Kevin Costner confirma que no tornarà a la popular sèrie "Yellowstone"

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’actor nord-americà Kevin Costner ha confirmat que no tornarà a la popular sèrie 'Yellowstone' de la qual ha estat protagonista. La cinquena i última temporada s’emetrà aquest any.

L’actor nord-americà va publicar un missatge a les xarxes socials en el qual va afirmar que, en aquest moment, està centrat en la seua èpica sèrie de pel·lícules de l’Oest que porten el títol 'Horizon: An American Saga', el primer capítol del qual ja s'ha estrenat.

"Pensant en 'Yellowstone', aquesta sèrie tan estimada que adoro, que sé que us encanta. M’acabo d’adonar que no puc continuar, ni amb la cinquena temporada, ni en el futur," va dir en un vídeo publicat a X.

Amb aquestes declaracions, el director de 'Ballant amb llops' ('Dances with Wolves', 1990) responia així a les especulacions sobre la seua possible tornada per rodar l’última temporada de la sèrie que és seguida per milions de persones a tot el món.

Costner també va explicar que ha estat un any i mig treballant en el seu nou projecte "Horizon" i volia centrar-s’hi.

L’actor parla de 'Yellowstone' com una sèrie que el va canviar i amb què va establir una especial relació entre el seu personatge i els seguidors de la saga. "M’encanta la relació que hem pogut desenvolupar, i ens veurem al cine", va precisar l’oscaritzat cineasta en referir-se al seu nou projecte cinematogràfic.

Según The Hollywood Reported (THR), la segona part de la cinquena temporada i, pel que sembla, última, de 'Yellowstone' s’estrenarà a les plataformes el 10 de novembre, tot i que encara no s’ha anunciat el nombre d’episodis que tindrà aquesta sèrie creada per Taylor Sheridan.