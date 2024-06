TV3 estrena aquesta nit el programa culinari 'Cuina com puguis'

L’estrena de Cuina com puguis arriba aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. Es tracta d’un programa que barreja la cuina i l’humor en el qual vuit persones conegudes de TV3 i personatges del món de l’espectacle s’enfrontaran en duels eliminatoris per saber qui improvisa millor a la cuina. Els participants d’avui seran Joel Díaz i Andreu Juanola. En cada programa hi haurà dos reptes gastronòmics sorpresa i posaran en joc la seua creativitat, la seua tècnica culinària i l’execució per aconseguir guanyar el contrincant. El presentador Marc Ribas, el xef Ivan Surinder i la pastissera Sofia Janer seran el jurat del programa i entre els tres valoraran els plats que han preparat i decidiran qui passa a la següent fase. El guanyador final d’aquesta temporada s’emportarà el títol al famós que millor cuina darrere dels fogons.